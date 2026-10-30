خلافات الميراث.. فتاة تحاول حرق منزل شقيقها بزجاجات مشتغلة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شقيقته لقيامها بإلقاء زجاجة مشتعلة بها مادة معجلة على بوابة منزله ولاذت بالهرب بالشرقية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطعى الفيديو "شقيقة القائم على النشر" (عاملة بإحدى المحلات - مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 30 /مارس الماضى لخلافات بينهما حول الميراث.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









