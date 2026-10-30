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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من بئر لوركان 6.. إضافة 1500 برميل بترول و8 ملايين قدم مكعب غاز يوميا بالصحراء الشرقية

بئر غاز
بئر غاز
أمل مجدى

نجحت شركة بترونفرتيتي، التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في حفر البئر الاستكشافية «لوركان-6» بمنطقة شمال خليج الزيت بجبل الزيت في الصحراء الشرقية، محققة نتائج إيجابية للاختبارات بمعدل إنتاج يبلغ 1500 برميل من الزيت الخام و8 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميًا. وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز. 


يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في أعمال الحفر والاستفادة من الفرص الواعدة بمناطق الامتياز، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.


وتُنفذ أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة امتياز شركة بترونفرتيتي في إطار استثمارات شركتي دانا بتروليوم والشركة الكورية الوطنية للبترول (KNOC)، بما يدعم مواصلة أعمال الاستكشاف وتقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة.

ومن المقرر ربط البئر «لوركان-6» على الإنتاج عقب الانتهاء من برنامج الاختبارات والإجراءات الفنية اللازمة، فيما تتواصل أعمال تحديث البيانات والخرائط الجيولوجية وتحليل نتائج الاختبارات، لتحديد فرص حفر آبار جديدة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية بالمنطقة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي .

الغاز النفط البترول وزير البترول وزارة البترول

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