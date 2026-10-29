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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البترول الكويتية تحدد 720 دولارا لمبيعات طن غاز البروبان المسال و780 دولارا للبيوتان نوفمبر المقبل

البترول الكويتية تحدد 720 دولارا لمبيعات طن غاز البروبان المسال و780 دولارا للبيوتان نوفمبر المقبل
البترول الكويتية تحدد 720 دولارا لمبيعات طن غاز البروبان المسال و780 دولارا للبيوتان نوفمبر المقبل
أ ش أ

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أن أسعار شهر نوفمبر المقبل لمبيعات غازي "البروبان" و"البيوتان" المسالان ستكون

720 دولارا لطن "البروبان" و780 دولارا "للبيوتان".

ووفقا لهذه الأسعار الجديدة المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، فإن أسعار شهر نوفمبر 2026 لغاز "البروبان" المُسال جاءت أعلى بمقدار 95 دولارا مقارنة بسعره لشهر سبتمبر الماضي حين حددت المؤسسة سعر الطن بـ 625 دولارا، كذلك جاءت أسعار "البيوتان" المُسال أعلى بمقدار 120 دولارا للطن مقارنة بسعره لشهر سبتمبر 2026 الذي حددته المؤسسة بـ 660 دولارا للطن.

ويستخدم غازا "البروبان" و"البيوتان" في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات. وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية صعودا وهبوطا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بحالة العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

مؤسسة البترول الكويتية مبيعات غازي البروبان والبيوتان المسالان الأسعار الجديدة

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