البترول: استعدادات لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي بالبئر «الأُبَيِّض H18»

في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة ورفع كفاءتها الإنتاجية، تستعد شركة بدر الدين للبترول لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي متعدد المراحل يشهدها قطاع البترول المصري، بالبئر الأفقي «الأُبَيِّض H18» بالصحراء الغربية، باستخدام تقنيات متقدمة لإعادة تنشيط إنتاج الغاز من الآبار التي شهدت تراجعًا طبيعيًا في معدلات إنتاجها.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس إسحاق سعد، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بوزارة البترول والثروة المعدنية، موقع الأُبَيِّض التابع لشركة بدر الدين للبترول، لمتابعة الاستعدادات الفنية والتجهيزات النهائية لتنفيذ العملية، بمشاركة المهندس خالد عبد السلام، رئيس الشركة، والمهندس علاء حتاتة، مدير عام الشركة، ومن قطاع الإنتاج بالوزارة المهندس هشام عويضة مدير عام والمهندس محمود طلبة مدير عام مساعد.



وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطتها الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال التوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة، وتطوير أساليب استغلال الآبار، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والاحتياطيات المتاحة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وخلال الزيارة، استعرضت شركة بدر الدين للبترول، وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، الدراسة الفنية وخطة العمل التي أعدتها على مدار عدة أشهر لتنفيذ العملية، مستهدفةً تعزيز إنتاجية أحد آبار الغاز الأفقية التي شهدت تراجعًا طبيعيًا في معدلات إنتاجها.

وجرى اختيار البئر «الأُبَيِّض H18»، الذي تم حفره عام 2019 لإنتاج الغاز، لتنفيذ العملية، حيث يبلغ عمقه الإجمالي نحو 5630 مترًا، فيما يتجاوز امتداده الأفقي 1600 متر، بما يجعله مناسبًا لتطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل لتعزيز كفاءة الاتصال بين البئر والتكوينات الحاملة للغاز.

وتتضمن خطة التنفيذ ثلاث مراحل رئيسية؛ بدأت المرحلة الأولى بتجهيز البئر باستخدام جهاز الحفر، وقد تم الانتهاء منها بالفعل، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ عملية التكسير الهيدروليكي على ست مراحل متتابعة، دون الحاجة إلى استخدام جهاز حفر خلال هذه المرحلة، وفق نظام Rigless، بما يتيح تنفيذ الأعمال بكفاءة تشغيلية أعلى. وتختتم الأعمال بالمرحلة الثالثة، التي تتضمن الإكمال النهائي للبئر باستخدام جهاز صيانة الآبار.

وأكد ممثل شركة هاليبرتون، المنفذة للعملية، توفير المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، وفي مقدمتها 18 مضخة عالية الضغط، بإجمالي قدرة هيدروليكية تتجاوز 40 ألف حصان، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تمثل العملية خطوة مهمة في تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل على الآبار الأفقية بقطاع البترول المصري، بما يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة وتحسين معدلات إنتاجها، في إطار التوسع في الحلول التكنولوجية المتقدمة لزيادة إنتاج الغاز والبترول.