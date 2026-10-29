قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: نسعى لمساندة الدول الأفريقية في مواجهة الأوبئة وتعزيز دورها دوليًا
بوتين : روسيا تلعب دورًا ملموسًا في الأمن الغذائي للقارة الأفريقية
خلال زيارته لسنغافورة.. وزير التعليم يتفقد الإدارات والمراكز المتخصصة لكلية «آي تي إي كوليدج ويست».. صور
تحرك برلماني بشأن آليات التعامل مع غياب التلاميذ عن التقييمات المدرسية لأسباب صحية
غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية غير المرخصة بالعمرانية وإمبابة.. تفاصيل
بوتين: روسيا تدعم الاستقرار و الأمن والقدرات الدفاعية للدول الأفريقية
رئيس الوزراء يصطحب طلاب الجامعات بالسويس لزيادة وعي الشباب بما يجري على أرض محافظتهم.. صور
بوتين: نسعى لدعم الاقتصادات الأفريقية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين
الرئيس الروسي: التبادل التجاري مع أفريقيا يسجل 27 مليار دولار
شمس البارودي ترد على مُنتقديها برسالة مؤثرة: «النار وقودها الناس والحجارة»
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أجهزة الموجات فوق الصوتية وتصديرها لأفريقيا
الدفاع المدني تعلن إطلاق الإنذار المبكر في نجران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: استعدادات لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي بالبئر «الأُبَيِّض H18»

زيارة لشركة بدر الدين للبترول
زيارة لشركة بدر الدين للبترول
أمل مجدى

في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة ورفع كفاءتها الإنتاجية، تستعد شركة بدر الدين للبترول لتنفيذ أكبر عملية تكسير هيدروليكي متعدد المراحل يشهدها قطاع البترول المصري، بالبئر الأفقي «الأُبَيِّض H18» بالصحراء الغربية، باستخدام تقنيات متقدمة لإعادة تنشيط إنتاج الغاز من الآبار التي شهدت تراجعًا طبيعيًا في معدلات إنتاجها.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس إسحاق سعد، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بوزارة البترول والثروة المعدنية، موقع الأُبَيِّض التابع لشركة بدر الدين للبترول، لمتابعة الاستعدادات الفنية والتجهيزات النهائية لتنفيذ العملية، بمشاركة المهندس خالد عبد السلام، رئيس الشركة، والمهندس علاء حتاتة، مدير عام الشركة، ومن قطاع الإنتاج بالوزارة المهندس هشام عويضة مدير عام والمهندس محمود طلبة مدير عام مساعد.


وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وخطتها الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال التوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة، وتطوير أساليب استغلال الآبار، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والاحتياطيات المتاحة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وخلال الزيارة، استعرضت شركة بدر الدين للبترول، وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، الدراسة الفنية وخطة العمل التي أعدتها على مدار عدة أشهر لتنفيذ العملية، مستهدفةً تعزيز إنتاجية أحد آبار الغاز الأفقية التي شهدت تراجعًا طبيعيًا في معدلات إنتاجها.
وجرى اختيار البئر «الأُبَيِّض H18»، الذي تم حفره عام 2019 لإنتاج الغاز، لتنفيذ العملية، حيث يبلغ عمقه الإجمالي نحو 5630 مترًا، فيما يتجاوز امتداده الأفقي 1600 متر، بما يجعله مناسبًا لتطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل لتعزيز كفاءة الاتصال بين البئر والتكوينات الحاملة للغاز.

وتتضمن خطة التنفيذ ثلاث مراحل رئيسية؛ بدأت المرحلة الأولى بتجهيز البئر باستخدام جهاز الحفر، وقد تم الانتهاء منها بالفعل، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ عملية التكسير الهيدروليكي على ست مراحل متتابعة، دون الحاجة إلى استخدام جهاز حفر خلال هذه المرحلة، وفق نظام Rigless، بما يتيح تنفيذ الأعمال بكفاءة تشغيلية أعلى. وتختتم الأعمال بالمرحلة الثالثة، التي تتضمن الإكمال النهائي للبئر باستخدام جهاز صيانة الآبار.

وأكد ممثل شركة هاليبرتون، المنفذة للعملية، توفير المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، وفي مقدمتها 18 مضخة عالية الضغط، بإجمالي قدرة هيدروليكية تتجاوز 40 ألف حصان، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن تمثل العملية خطوة مهمة في تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل على الآبار الأفقية بقطاع البترول المصري، بما يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة وتحسين معدلات إنتاجها، في إطار التوسع في الحلول التكنولوجية المتقدمة لزيادة إنتاج الغاز والبترول.

البترول الغاز النفط التعدين وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شمس البارودي

مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر

شيكو بانزا

أنا من عائلة محترمة.. شيكو بانزا يصدر بيانًا للرد على اتهامات رواندا

أسعار الطماطم

كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟

أسعار الدواجن والبيض

بعد قفزة الأعلاف| هل ترتفع أسعار الفراخ والبيض؟.. "منتجي الدواجن" يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية محذرا من أخطر أنواع الشائعات: تبدأ بكلمة وتنتهي بهاجس يسيطر على البيوت

د. عطية لاشين

هل يجوز لأصدقاء الزوج المتوفى زيارة أرملته؟.. عطية لاشين يوضح

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميًّا وفكريًّا

الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد