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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة الروسي فرص التعاون في مجال التعدين

وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة الروسي التنسيق المشترك في منتدى الدول المصدرة للغاز وفرص التعاون في البترول والغاز والتعدين
وزير البترول يبحث مع وزير الطاقة الروسي التنسيق المشترك في منتدى الدول المصدرة للغاز وفرص التعاون في البترول والغاز والتعدين
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سيرجي تسيفيليف، وزير الطاقة بروسيا الاتحادية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في إطار المنتدي وتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة وبحث فرص التعاون الممكنة في مجال التعدين، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الروسية موسكو.

وفي بداية اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الشكر للجانب الروسي على استضافة الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي، والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين، والقمة الثامنة للمنتدى، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، وعلى الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة، مشيدا بجهود وزارة الطاقة الروسية  في الإعداد للقمة.

وأكد الوزير على دعم مصر لإعلان موسكو الذي رفعه الاجتماع الوزاري الـ28 لمنتدى الدول المصدرة للغاز مشروع “إعلان موسكو” إلى القمة الثامنة للمنتدى لاعتماده بما  يعيد تأكيد دور الغاز الطبيعي في أمن الطاقة والتنمية المستدامة، والحقوق السيادية للدول المنتجة على مواردها، والحاجة إلى استثمارات كافية وطويلة الأجل في تأمين إمدادات الغاز.

كما جري خلال اللقاء استعراض التطورات الإيجابية لبيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري وخاصة بعد تصفير مستحقات شركاء الاستثمار والعمل علي طرح فرص استثمارية جاذبة باستمرار للاستثمار في البحث عن الغاز .

كما تناول اللقاء متابعة اهتمام الجانب الروسي المعلن بالمشروعات التعدينية طويلة الأجل في مصر، واقترح الوزير تحديد مشروعات بعينها وفتح قناة للتواصل الفني بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والجهات الروسية المعنية.

وتم التأكيد خلال اللقاء علي أهمية وضع آلية عمل منظمة، لمتابعة تطوير التعاون المصري الروسي في مجالات البترول والغاز والتعدين ، إلى جانب تنسيق المواقف في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز قبيل الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين.

وتأتي المباحثات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتعاون بين البلدين في كافة المجالات ومنها مجال الطاقة.
حضر اللقاء من الجانب المصري المهندس سيد سليم العضو المنتدي التنفيذي للشركه القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والمهندس عمرو اشرف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد الباجوري رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة  والدكتور محمد عاصي وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية.

البترول الغاز النفط وزير البترول الطاقة

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