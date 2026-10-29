قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة طلاب السويس.. التكليف الطبي ومستقبل الوظائف الحكومية في الصدارة
بهدف الساعي.. الأهلي يفوز على مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتابع خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز في ضوء التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية

وزير البترول يتابع خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز في ضوء التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية
وزير البترول يتابع خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز في ضوء التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية
أمل مجدى

في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة موقف الإمدادات ومعدلات الاستهلاك، واستعراض الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة، في ضوء التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويأتي الاجتماع ضمن تحركات الحكومة لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة انعكاسات هذه التطورات على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، بما يتطلب تعزيز الاستعداد للتعامل مع المتغيرات العالمية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المصري واحتياجات السوق المحلية.

وناقش الوزير اليوم موقف إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ومعدلات الاستهلاك الفعلي، والاحتياجات المتوقعة للفترة المقبلة، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الاحتياجات، بما يضمن استمرارية توفير الإمدادات اللازمة للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، خاصة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

كما تناول الاجتماع تطورات أسواق البترول والغاز الطبيعي عالميًا، واتجاهات الأسعار في ضوء المستجدات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للمؤشرات العالمية، والتقييم المتواصل لتأثيراتها المحتملة، والاستعداد المسبق للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يدعم مرونة خطط تدبير الاحتياجات المحلية.

واكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ، مع تكامل الجهود في متابعة منظومة الإمدادات والاستهلاك، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، بما يدعم القدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية، ويضمن استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

شارك في اجتماع اليوم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

النائب مصطفى بكري

بتقدير امتياز.. مصطفى بكري يحصل على درجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة

مياة الشرب

شركة الصرف الصحي للقاهرة تستعرض جهود تطوير الشبكات والمحطات

المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تشهد ندوة حول الشمولية والتمكين بكلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش حقوق ذوي الإعاقة وسبل دمجهم وتمكينهم بالمجتمع

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد