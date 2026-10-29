وزير البترول يتابع خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز في ضوء التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية

في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة موقف الإمدادات ومعدلات الاستهلاك، واستعراض الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة، في ضوء التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويأتي الاجتماع ضمن تحركات الحكومة لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة انعكاسات هذه التطورات على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، بما يتطلب تعزيز الاستعداد للتعامل مع المتغيرات العالمية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المصري واحتياجات السوق المحلية.

وناقش الوزير اليوم موقف إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ومعدلات الاستهلاك الفعلي، والاحتياجات المتوقعة للفترة المقبلة، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الاحتياجات، بما يضمن استمرارية توفير الإمدادات اللازمة للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، خاصة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

كما تناول الاجتماع تطورات أسواق البترول والغاز الطبيعي عالميًا، واتجاهات الأسعار في ضوء المستجدات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للمؤشرات العالمية، والتقييم المتواصل لتأثيراتها المحتملة، والاستعداد المسبق للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يدعم مرونة خطط تدبير الاحتياجات المحلية.

واكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ، مع تكامل الجهود في متابعة منظومة الإمدادات والاستهلاك، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، بما يدعم القدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية، ويضمن استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

شارك في اجتماع اليوم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".