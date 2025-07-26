قبل غلق الميركاتو.. الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه في هذه المراكز

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطلعات نادي الزمالك للتعاقد مع لاعبين في مراكز محددة قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

الزمالك يبحث عن ظهير أيمن:

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الزمالك يركز على تدعيم الجبهة اليمنى ظهير وجناح قبل غلق باب الميركاتو".

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تدريبات خاصة للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد:

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، عقب خوض ودية وادي دجلة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب نادي النادي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره الحالي، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، ويخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة التي أقيمت بالأمس بهدف دون مقابل.