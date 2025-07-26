إنتر ميامي يعلن تعاقده مع رودريجيو دى بول لـ 4 سنوات

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكى، عن تعاقده مع الأرجنتيني رودريجيو دى بول، قادمًا من فريق أتليتكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: “تم التعاقد مع رودريجيو دى بول لاعب أتليتكو مدريد بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند الشراء الإلزامي لمدة أربع سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2029”.

من جانب اخر، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، استبعاد ليونيل ميسي وجوردي ألبا من قائمة إنتر ميامي لمباراته المقبلة أمام سينسيناتي، في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين؛ بسبب غيابهما غير المبرر عن مباراة كل النجوم التي أُقيمت الأربعاء الماضي.

وكان الثنائي قد تم استدعاؤهما للمشاركة في اللقاء الذي جمع نجوم الدوري الأمريكي بنظرائهم من الدوري المكسيكي، والذي انتهى بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 3-1، إلا أن ميسي وألبا لم يحضرا، دون تقديم أعذار طبية أو رسمية.

تطبيق اللوائح دون استثناءات وإيقاف ميسي

رابطة الدوري الأمريكي، أوضحت، عبر بيان رسمي، أن غياب اللاعبين عن مباراة كل النجوم؛ يفرض عقوبة تلقائية بالحرمان من خوض المباراة التالية في الدوري، وهو ما ينطبق على ميسي وألبا.

ورغم مكانة النجم الأرجنتيني؛ أكدت الرابطة التزامها بتطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز.