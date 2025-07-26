غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لرئيس نادي الزمالك بعد إجرائه جراحة

حرص نادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، على دعم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا قالت فيه: “يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب - رئيس نادي الزمالك، الذي أجرى عملية جراحية ظهر الخميس الماضي”.

وأضاف: “نسأل المولى عز وجل أن يمن عليه بتمام الصحة والعافية، وأن يعود سريعًا لمواصلة عطائه وخدمته للرياضة المصرية”.

حسين لبيب يجري عملية جراحية

أجرى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية جراحية، بإحدى مستشفيات القاهرة، وقد تكللت العملية بالنجاح.

ونصح الفريق الطبي المعالج الكابتن حسين لبيب بالحصول على فترة راحة تمتد لأسبوعين، بعيدًا عن الضغوط والعمل، على أن يعود بعدها لمباشرة مهامه الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لرئيس النادي، متمنين له تمام العافية والعودة سريعًا لقيادة النادي في هذه المرحلة المهمة.