دون مشاكل أو شروط.. الصفاقسي يعلن تفاصيل التعاقد مع علي معلول

تحدث سامي أبو صرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، عن التعاقد مع اللاعب علي معلول للموسم المقبل بعد رحيله من الأهلي.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "علي معلول ابن الصفاقسي، شرف الكرة التونسية في مصر، وقَّع مع الصفاقسي لمدة ثلاثة مواسم حتى مئوية النادي المرتقبة في عام 2028".

وتابع: “علي معلول عاد إلى النادي الذي نشأ فيه، وقد جرت المفاوضات في أجواء ودية دون أي مشاكل أو شروط”.

أرقام علي معلول مع الأهلي

والتحق معلول بالأهلي بتاريخ 25 يوليو 2016، حيث قضى 9 مواسم حقق خلالها عدة ألقاب، حيث فاز مع الأهلي بـ 22 لقبا منها 4 بطولات لرابطة الأبطال الافريقية من 2020 إلى 2024 و5 بطولات من الدوري المصري ومثلها في السوبر المصري و3 كؤوس مصرية.

كما تحصل معلول مع الأهلي على 3 ميداليات برونزية في بطولات كأس العالم للأندية وسجل 53 هدفا مع الأهلي فضلا عن 85 تمريرة حاسمة.