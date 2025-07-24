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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مئوية الصفاقسي ثم الاعتزال.. سبب اختيار علي معلول الانضمام للنادي التونسي

علي معلول
علي معلول
سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن سبب اختيار اللاعب علي معلول الانضمام لنادي الصفاقسي التونسي بعد الرحيل عن الأهلي.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: “على معلول وقع إلى الصفاقسي التونسي لمدة 3 مواسم من أجل المشاركة في مئوية الصفاقسي بموسم 2028 ثم الاعتزال”.

كشفت تقارير صحفية عن توقيع الدولي التونسي علي معلول، عقدًا مع نادي الصفاقسي لمدة 3 مواسم.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية: “عاد اللاعب الدولي علي معلول رسميا اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 إلى فريقه الأم النادي الرياضي الصفاقسي”.

وأضافت: “ووقع عقدا لمدة 3 سنوات قادما من الأهلي المصري، وغادر معلول الأهلي المصري يوم 31 مايو 2025”.

والتحق معلول بالأهلي بتاريخ 25 يوليو 2016، حيث قضى 9 مواسم حقق خلالها عدة ألقاب، حيث فاز مع الأهلي بـ 22 لقبا منها 4 بطولات لرابطة الأبطال الافريقية من 2020 إلى 2024 و5 بطولات من الدوري المصري ومثلها في السوبر المصري و3 كؤوس مصرية.

كما تحصل معلول مع الأهلي على 3 ميداليات برونزية في بطولات كأس العالم للأندية وسجل 53 هدفا مع الأهلي فضلا عن 85 تمريرة حاسمة.

علي معلول الصفاقسي التونسي الأهلي

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