قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تطالب بانسحاب جيش الإحتلال من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين
وزارة الدفاع الكمبودية تؤكد وقوع اشتباك مع القوات التايلاندية
هجوم روسي بمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات
ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب تحسن التوقعات التجارية وانخفاض المخزونات الأمريكية
ماذا يحدث إذا حصل مواطن على مساعدات تكافل وكرامة دون وجه حق؟
فودافون تهنئ وتعتذر .. التفاصيل كاملة
إصابة جندي إسرائيلي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة في جنوب غزة
أخبار العالم | إشادة فلسطينية بالجهود المصرية.. ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري .. صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون
دعاء تفريج الهم والحزن.. ردده يوميا ينشرح صدرك وتكن في معية الله
عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت
تطبيق البكالوريا المصرية على طلاب أولى ثانوي العام المقبل |معلومات هامة بشأنه
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بهذه الطريقة .. وسام أبو علي يسعى لإعادة ود جمهور الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، صوراً جديدة بعد إعادة فتح حسابه الشخصي على انستجرام.

وحرص وسام أبو علي، على توديع النادي الأهلي وجمهوره بشكل لائق بعد الهجوم عليه بسبب إصراره على الرحيل وأزمته مع الإدارة.

وسام أبو علي
ستوري وسام أبو علي

وكان وسام أبو علي قام بإغلاق حسابه على إنستجرام خلال الفترة الماضية، بعد هجوم جماهير القلعة الحمراء، بسبب أزمته مع الاهلي لرغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الجاري.

يغادر وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في كولومبوس كرو بعد الإتفاق مع الأهلي على كافة التفاصيل.

وسيحصل الأهلي علي 7.5 مليون دولار دفعة واحدة بمجرد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بجانب 2 مليون دولار إمتيازات بنسب المشاركات في الموسم الأول والثاني وعدد الأهداف بخلاف 15% من نسبة إعادة البيع.

وقدم وسام أبوعلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية .

وقال وسام : " أعتذر لاي شخص غضب منه فقد كنت أعاني من ضغوط اسرية ولكنه احترم النادي الاهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف: " النادي الأهلي زاد من نجوميتي ومنحني كل شيء وأرجو أن لا يغضب مني أحد .. الظروف التي مريت بها أثرت في، لعبت هنا أحلى عام ونصف في حياتي، وهي الأفضل في مسيرتي ، ولقد قمت بشراء منزل في القاهرة لأني شعرت حقيقة أنها بلدي ".

وأوضح: " أعتذر مرة أخرى للأهلي ولرئيسه محمود الخطيب وللإدارة وللجماهير ولزملائي اللاعبين، إن كنت قد قمت بشئ أغضبهم ، وأشكر الأهلي أيضا على الفترة التي قضيتها، فعلت كل شئ في الأهلي بطولات وأهداف ، هنا كلنا عائلة واحدة خاصة جماهير الأهلي ولا أنسى دعم الجماهير لي".

وسام أبو علي الأهلي جمهور الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

ابتزاز مسئولي مستشفى بهية بـ2 مليون جنيه.. عقوبة أدمن صفحة فيسبوك

دعايا انتخابات الشيوخ

ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية.. لا لافتات بدون ترخيص

اعلانات الطرق

مع قرب انتخابات الشيوخ.. قانون الإعلانات ينظم المشهد الدعائي على الطرق

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد