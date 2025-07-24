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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشوق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

أثار أحمد شوبير نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، فضول جماهير الأهلي، حول صفقة الفريق الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على “إكس”: “يبقي كده شريف وجراديشار وحمزة و.... مهاجمين الأهلي الموسم د”. يأتي هذا بالتزامن مع تأكد رحيل وسام أبوعلي مهاجم الفريق عن النادي، لنادي كولمبوس الأمريكي، ليسعى الأحمر لتعويض رحيل اللاعب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر الأربعاء، بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وبدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

كان الفريق قد حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.



 

الأهلي وجراديشار مهاجمين الأهلي كولمبوس الأمريكي

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