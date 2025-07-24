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قلت "واو".. ديانج يكشف عن رد فعله بعد انضمام زيزو إلى الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قلت "واو".. ديانج يكشف عن رد فعله بعد انضمام زيزو إلى الأهلي

اليو ديانج
اليو ديانج
حمزة شعيب

عبّر المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن سعادته بالعودة إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي، مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي يمثل له شرفًا كبيرًا ومسؤولية لا تُمنح لأي لاعب.

وفي تصريحات عبر قناة الأهلي، قال ديانج:
"تجربتي في السعودية كانت مميزة، احتككت خلالها بنجوم عالميين، واستفدت كثيرًا على المستوى الفني والشخصي، وأشكر نادي الخلود على الفترة التي قضيتها هناك".

وأضاف:
"عودة الأهلي للتفاوض من أجل عودتي أسعدتني كثيرًا، هذا النادي له مكانة خاصة في قلبي، ولعبت له منذ خمس سنوات، وهي فترة طويلة مليئة بالعمل والعطاء. عودتي لم تكن مجاملة بل تعبير عن ثقة النادي بي، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر وأعد الجميع بأن أكون عند حسن الظن دائمًا".

وعن انضمام زيزو للفريق، علّق ديانج قائلاً:
"بصراحة، لم أكن أتوقع الأمر، وفوجئت بوجوده معنا. زيزو لاعب كبير وإضافة قوية للفريق، وسعدت بانضمامه. مثل هذه الانتقالات تؤكد طموحات الأهلي الكبيرة" وعندما علمت بانتقاله قلت واو.

وعند سؤاله عن اللاعبين الذين يتمنى انضمامهم للأهلي، رفض ديانج الخوض في الأسماء قائلاً:
"هذا دور إدارة النادي، وأثق تمامًا في اختياراتهم. المهم أن يكون أي لاعب جديد إضافة فنية حقيقية".

وأكد ديانج أن تجربته في مصر لا تزال حافلة بالدهشة، حيث قال:
"عندما خضت أول مران لي مع الأهلي شعرت أنني أمام مستوى مميز للغاية، سواء من حيث الأداء الفردي أو الجماعي. الكرة المصرية تملك الكثير من المواهب، داخل الأهلي وخارجه، وأنا أحببت هذا المستوى منذ اليوم الأول".

وعن علاقته بجماهير الأهلي، قال:
"وجود الجماهير في المدرجات هو الدافع الحقيقي لنا. نحن نشعر بمسؤولية كبيرة تجاههم، ونسعى دائمًا لإسعادهم. أشكرهم على كل الدعم الذي يقدمونه لنا في كل الأوقات".

واختتم ديانج تصريحاته برسالة خاصة إلى جماهير القلعة الحمراء:
"أعدكم بموسم قوي، وسنبذل أقصى ما لدينا لإسعادكم في كل مباراة. نحتاج دعمكم في كل الأوقات، سواء في لحظات الفرح أو التحديات، ولن نبخل بأي مجهود من أجل رفع راية الأهلي عاليًا".

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