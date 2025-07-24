خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام

أعاد وسام ابو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فتح حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكان وسام أبو علي قام بإغلاق حسابه على إنستجرام خلال الفترة الماضية، بعد هجوم جماهير القلعة الحمراء، بسبب أزمته مع الاهلي لرغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الجاري.





يغادر وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في كولومبوس كرو بعد الإتفاق مع الأهلي علي كافة التفاصيل.

وسيحصل الأهلي علي 7.5 مليون دولار دفعة واحدة بمجرد إجتياز اللاعب الكشف الطبي بجانب 2 مليون دولار إمتيازات بنسب المشاركات في الموسم الأول والثاني وعدد الأهداف بخلاف 15% من نسبة إعادة البيع.

وقدم وسام أبوعلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية .

وقال وسام : " أعتذر لاي شخص غضب منه فقد كنت اعاني من ضغوط اسرية ولكنه احترم النادي الاهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف: " النادي الأهلي زاد من نجوميتي ومنحني كل شيء وأرجو أن لا يغضب مني أحد .. الظروف التي مريت بها أثرت في، لعبت هنا أحلى عام ونصف في حياتي، وهي الأفضل في مسيرتي ، ولقد قمت بشراء منزل في القاهرة لأني شعرت حقيقة أنها بلدي ".

وأوضح: " أعتذر مرة أخرى للأهلي ولرئيسه محمود الخطيب وللإدارة وللجماهير ولزملائي اللاعبين، إن كنت قد قمت بشئ أغضبهم ، وأشكر الأهلي أيضا على الفترة التي قضيتها، فعلت كل شئ في الأهلي بطولات وأهداف ، هنا كلنا عائلة واحدة خاصة جماهير الأهلي ولا أنسى دعم الجماهير لي".