خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن اللاعب وسام أبو علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"موقع ترانسفير ماركت العالمي ، يعلن أن صفقة انتقال وسام أبو علي الى كولمبوس كرو الامريكي تمت رسميا وسيتم تفعيل العقد يوم 24 يوليو (بعد غد) وقيمة الصفقة 6.42 مليون يورو أي ما يعادل 7.5 مليون دولار".

وكان وسام أبو علي قد وجه اعتذاره للجماهير والنادي الأهلي في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي، قال فيه: "الفترة الأخيرة كانت توجد أحاديث كثيرة على السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونية، حول اسمي، أريد أن أوضح كل الأمور وكل شيء من خلالي".

وأضاف اللاعب في اعتذاره: "أعتذر لجمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة والفريق ولأي أحد له مكان في قلبي والجماهير على تصرفي الذي فعلته، والذي صدر مني، لا أريد غير الحب من الجماهير والإدارة".