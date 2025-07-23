أحمد السيد: رحيل وسام ابو علي خسارة فنية

تحدث أحمد السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أزمة الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الأهلي الأخيرة وإصراره عن الرحيل.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من حق أي لاعب أن يبحث عن الاحتراف ولكن من حق النادي يبحث عن الاستفادة المادية

وأضاف: الأهلي لمع وسام أبو علي واللاعب لم يكن معروفا قبل انضمامه للأحمر، ولكن الأهلي أدار ملف وسام بطريقة احترافية، وقبلت اعتذار وسام ابو علي بسبب تصرفاته الأخيرة،

وتابع: لابد ان يبحث الأهلي عن مهاجم جديد والمتاح امكانياته مش زي وسام أبو علي، والأهلي كان يفتقد لمثل نوعية وسام ابو علي منذ سنوات، ووسام مهاجم متكامل وهو مش زي كهربا ومحمد شريف

وأختتم أحمد السيد تصريحاته قائلا: اسامة قيصل بديل جيد لوسام ابو علي في الفترة المقبلة، وأحمد حسن كوكا أيضا خيار جيد ولاعب يمتلك خبرات في الاحتراف جيدة .