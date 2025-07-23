آخر أخبار الأهلي.. تطورات رحيل وسام أبو علي عن الفريق وتفاصيل القائمة النهائية للموسم الجديد

يشهد النادي الأهلي خلال الفترة الحالية العديد من الأحداث المتسارعة من رحيل لاعبين على رأسهم مهاجم الفريق وسام أبو علي وصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ونرصد خلال التقرير التالي اهم الأخبار داخل القلعة الحمراء:

الأهلي يُفعّل خيار شراء مصطفى العش نهائيًا

أعلنت إدارة نادي زد أن الأهلي قام بتفعيل بند الشراء لضم المدافع مصطفى العش بعد انتهاء إعارته، نتيجة الأداء المميز الذي قدمه خلال معسكر طبرقة في تونس

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حسين الشحات يعود للتدريبات الجماعية

بعد شفائه من إصابة في السمانة، شارك حسين الشحات في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم ضمن معسكر طبرقة، إذ استأنف الجهاز الفني بقيادة ريبيرو برنامج الإعداد قبل بداية الموسم الجديد.



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" بيكهام" يشارك بعد تعافيه من الكدمة

شارك أحمد رمضان "بيكهام" بفاعلية في تدريبات الفريق عقب تعافيه من كدمة بسيطة كان تعرض لها خلال ودية الملعب التونسي، ما يرفع نسبة الجاهزية البدنية للاعب

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شوبير يكشف القائمة الرسمية للأهلي للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيلة الأهلي الرسمية للموسم 2025–2026، والتي تضمنت توازنًا واضحًا في المراكز الثلاثة الأساسية، وكان أبرزها عودة مصطفى العش بعد تفعيله ضمن التعاقدات.

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وسام أبو علي يسافر لإجراء فحص طبي بـ"كولومبوس كرو "

يتوجه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي اليوم إلى الولايات المتحدة للخضوع لكشف طبي مع نادي كولومبوس كرو، تمهيدًا لإتمام انتقاله مقابل 7.5 مليون دولار، بعد اعتذاره للجماهير وإدلائه بتصريحات عن تجربة الأهلي.

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