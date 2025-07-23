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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكهام يشارك في المران الجماعي للأهلي

بيكهام
بيكهام
عبدالحكيم أبو علم

شارك أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية.
كان بيكهام قد تعرض لكدمة في القدم خلال مشاركته في مباراة الملعب التونسي الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة طبرقة استعدادا للموسم الجديد.
واستأنف الفريق تدريباته اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

النادي الأهلي بيكهام الاهلي مدينة طبرقة تونس

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