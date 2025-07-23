شوبير يكشف القائمة النهائية للأهلي في الموسم الجديد 2025–2026

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025–2026، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»: "خوسيه ريبيرو استقر بشكل نهائي على قائمة الأهلي، والأمور أصبحت واضحة بعد حسم الصفقات الجديدة وتحديد الراحلين.. القائمة تضم لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز، والمنافسة ستكون قوية جدًا على حجز مكان في التشكيل الأساسي."

وجاءت قائمة الأهلي للموسم الجديد كما يلي:

🔴 حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

🔴 خط الدفاع:

محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – أشرف داري – ياسين مرعي – أحمد عابدين – مصطفى العش – محمد شكري – كريم فؤاد.

🔴 خط الوسط الدفاعي:

مروان عطية – أليو ديانج – أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا.

🔴 خط الوسط الهجومي:

إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة – أحمد مصطفى زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد عبد الله – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.

🔴 خط الهجوم:

جراديشار – محمد شريف – حمزة عبد الكريم.