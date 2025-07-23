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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية
رئيس جامعة بني سويف الأهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية
أ ش أ

وقع رئيس جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن ، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي بروتوكول تعاون علمي وبحثي وتدريبي في مجالات الفضاء وتطبيقاتها .


شهد مراسم التوقيع الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف والدكتور خالد يوسف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد مراد المدير الأكاديمي لبرنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.


وأشاد الدكتور منصور حسن بالدور الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية لتوطين صناعة الفضاء في مصر ، مشيرا إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من الكليات الفريدة من نوعها في دراسة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها والتي تواكب خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة وكذلك تحقق استراتيجية التعليم العالي في التخصصات البينية المتميزة.


ومن جانبه استعرض الدكتور شريف صدقي مراحل إنشاء وتطوير وكالة الفضاء المصرية وأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الوكالة في مجال تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية. 

جامعة بني سويف الأهلية وكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون علمي وبحثي

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