مفيش صفقات.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن فريق الكرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي لا تنوي إبرام صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الوقت الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير: "الأهلي أوقف الصفقات حاليا إلا إذا عاد المدير الفني للفريق ريبيرو بعد معسكر تونس وطلب تدعيم في مركز معين".

وأضاف: "العدد تقلص في مركز حراسة المرمى إلى ثلاثة بدل أربعة والمنافسة عنيفة بين الشناوي شوبير وسيحا وهتشهد مفاجأت".

وختم: "أما محمد هاني فكان ضامن مكانه بنسبة 100% لكن ريبيرو شايف إن عمر كمال لاعب مميز، والأهلي لسه ما استفادش منه ورفض خروجه إعارة لسيراميكا كليوباترا وانتقاله لعلي ماهر مدربه اللي بيحبه".



حقيقة اقتراب داري من الريان

في سياق آخر، نفى مصدر مسؤول داخل نادي الريان القطري وجود أي مفاوضات حالية مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع الأهلي بشأن ضم داري، كما لم تجرِ أي مفاوضات مع اللاعب أو من يمثله.

جاء ذلك ردًا على تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن مفاوضات بين الجانبين، تمهيدًا لانتقال داري إلى الدوري القطري، وهو ما وصفه المصدر بـ"غير الصحيح تمامًا".