نجم تشيلسي: كنت مرعوبا من ترامب خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للأندية

كشف مارك كوكوريلا، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، كواليس الاحتفال بلقب كأس العالم للأندية، في وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتوج تشيلسي بلقب مونديال الأندية منتصف الشهر الجاري، بعد فوز ساحق على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

كوكوريلا: كنت مرعوبا من ترامب

وقال كوكوريلا في مقابلة مع الصحفي جيرارد روميرو: "قيل لنا إنه، وفقًا للقواعد، سيأتي دونالد ترامب ليُقدِّم لنا الكأس، ولن نتمكن من رفعها إلا بعد مغادرته".

وأضاف: "بالطبع، كنا جميعًا ننتظر رحيله، لكنه لم يُرِد المغادرة.. وفوق كل ذلك، كنا ننظر إليه وقال: ارفعوا الكأس، سأبقى هنا.. لنرَ من سيقول له شيئًا، كما تعلمون...كنتُ مرعوبًا".

وحاول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إجبار ترامب على مغادرة المنصة، إلا أن الرئيس الأمريكي ظلّ صامتًا، ليخطف الأضواء من لاعبي تشيلسي خلال احتفالات التتويج.