شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن رحيل ثلاثي الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النهائية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف أم»: “خوسيه ريبيرو استقر خلاص على قائمة الأهلي بشكل نهائي والأمور اتضحت خلاص بعد الصفقات الجديدة والراحلين”.

واستكمل: “قائمة الأهلي مليئة بلاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز والمنافسة هتكون شرسة في الموسم الجديد”.

وأضاف شوبير: “تأكد رحيل الثلاثي؛ الحارس مصطفى مخلوف والمغربي رضا سليم، والمهاجم سمير محمد”.

ويستعد فريق الأهلي، بقيادة الإسبانى ريبيرو، للموسم الجديد من خلال معسكر الفريق بتونس، حيث خاض أمس فريق الأهلي الودية الأولى أمام الملعب التونسي وحقق الفوز برباعية، بينما تقام المباراة الثانية يوم 25 من الشهر ذاته، أمام البنزرتي التونسي.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - بيكهام - أحمد عابدين.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.