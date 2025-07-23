شوبير: مهاجم بيراميدز الأول يقترب من الرحيل للدوري السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة غير متوقعة بشأن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وذلك عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم.

وقال شوبير: ''بشكل غير متوقع، مهاجم بيراميدز الأول يقترب من الرحيل للدوري السعودي''.

كان الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، قد كشف عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لأشعة من أجل تحديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

وتعرّض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللقاء.

وأوضح طبيب بيراميدز، أن اللاعب خضع لأشعة في أحد مستشفيات مدينة أزميت التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجًا تأهيليًا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مُجددًا مع الفريق بشكل طبيعي.