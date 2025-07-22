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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل لـ”صدى البلد”: تأخرت في الاحتراف.. والمصريون يسيطرون على كرة اليد الأوروبية

أحمد عادل
أحمد عادل
محمد سمير

أكد أحمد عادل، نجم منتخب مصر لكرة اليد والمنتقل حديثا إلى صفوف فيزبريم المجري، أن خطوة احترافه في أوروبا كان يجب أن تتم منذ وقت طويل، لكنه فضّل البقاء مع الأهلي في السنوات الماضية لدعم الفريق في فتراته الحرجة.

وقال عادل في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: رفضت عروضًا كثيرة في السابق بسبب التزامي مع الأهلي واحتياج الفريق لوجودي، أما الآن فالفريق بات أقوى وقادرًا على التتويج بكل البطولات، لذا شعرت أن هذا هو التوقيت المناسب لخوض تجربة الاحتراف.

ضغوط النجومية.. وأول ألقابه من قلب القاهرة

وانتقل عادل لصفوف بطل كأس العالم للأندية في خطوة وصفها بالمليئة بالتحديات، قائلًا: اللعب لنادي كبير مثل فيزبريم يضعني تحت ضغط كبير لتقديم أفضل ما لدي فالفريق يضم مجموعة قوية من النجوم، والمنافسة ستكون على أعلى مستوى.

وأضاف: سأغادر القاهرة مطلع أغسطس المقبل للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسعيد أن أولى بطولاتي معهم ستكون على أرض مصر، ما يمنحني ارتياحًا نفسيًا كبيرًا.

أعرب أحمد عادل عن سعادته بالانضمام إلى كتيبة اللاعبين المصريين في صفوف الفريق المجري، مؤكدًا أن لاعبو مصر فرضوا أنفسهم بقوة على الساحة الأوروبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على قوة المنتخب الوطني.

وأوضح أن  وجود رباعي مصري في نادي بحجم فيزبريم دليل على أن اللاعبين المصريين أصبحوا هدفًا رئيسيًا للأندية الكبرى، وهذه طفرة تحسب للكرة المصرية.

وكان نادي فيزبريم المجري قد أعلن تعاقده رسميًا مع الثنائي المصري علي زين وأحمد عادل لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

ووقع زين على عقد لمدة موسمين قادمًا من دينامو بوخارست الروماني، بينما انتقل عادل بعقد يمتد لموسم واحد قادمًا من الأهلي.

وبانضمام الثنائي، يرتفع عدد المصريين في الفريق إلى أربعة، بوجود يحيى الدرع، الذي يخوض موسمه الثالث مع الفريق، وأحمد هشام دودو، الذي تم الإعلان عن ضمه مطلع العام الجاري.
 

أحمد عادل فيزبريم المجري منتخب مصر لكرة اليد الأهلي كرة اليد المصرية

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