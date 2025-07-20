بطلة مصرية تتلقى عروض تجنيس لكن تتمسك برفع علم مصر في أولمبياد لوس أنجلوس| خاص

كشفت نور الشربيني، بطلة العالم في الاسكواش، عن تلقيها عدة عروض تجنيس من دول أجنبية لتمثيلها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك عقب إدراج اللعبة لأول مرة في جدول منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت الشربيني، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن تلك العروض صاحبتها إغراءات كبيرة، إلا أن اللعب باسم مصر يظل الحلم والهدف الأهم في مسيرتها، مؤكدة: “الانتماء لا يشترى، وحلمي أن أتوج بميدالية أولمبية باسم مصر”.

تجنيس ممنهج يستهدف هيمنة المصريين

وتطرقت الشربيني إلى ظاهرة التجنيس المتزايدة في رياضة الإسكواش، والتي باتت تمثل تحديًا أمام المواهب المصرية، موضحة أن عددًا من الدول يسعى لاستقطاب لاعبين مصريين لضمان تواجدهم في الأولمبياد.

وأضافت: “التفوق المصري أثار شهية الجميع، فهم يعلمون أن الطريق إلى الميداليات الأولمبية يمر عبر مضارب لاعبينا”.

وعن فرص مصر في المنافسة على ميداليات أولمبية، أعربت الشربيني عن ثقتها في قدرة المنتخب الوطني على ترك بصمة قوية في النسخة المقبلة، قائلة: “نمتلك مواهب لا تضاهي، من الكبار إلى الناشئين، والمستقبل لنا إن حافظنا على تفوقنا”.

وشددت على أن المنافسة ستكون صعبة في ظل الاهتمام المتزايد من دول العالم باللعبة، لكنها أكدت أن “اللاعب المصري يملك عقلية خاصة عند خوض البطولات الكبرى”.

كانت نور الشربيني قد توجت موخرا بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرتها، بعد فوزها على زميلتها هانيا الحمامي في نهائي مثير بمدينة شيكاغو الأمريكية، لتعادل الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

وبلغت الشربيني، البالغة من العمر 29 عامًا، لقبها الدولي رقم 44، لتصبح واحدة من أكثر اللاعبات تتويجا في تاريخ الإسكواش، والأوفر حظًا للصعود على منصة التتويج الأولمبية إن واصلت مسيرتها الناجحة.