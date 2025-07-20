برعاية اتحاد السلة.. ختام ناجح لدورة المدربين بالقاهرة

اختتمت السبت، فعاليات برنامج دراسات التدريب الدولية، والتي تنظم تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة، على صالة الشباب والرياضة في الفترة من 17 حتى 19 يوليو الجاري.

وتهدف هذه الدورة إلى إعداد وصقل المدربين المصريين، في إطار خطة تطوير المنظومة الفنية لكرة السلة، بما يسهم في رفع الكفاءة التدريبية ونقل الخبرات العالمية للكوادر الوطنية.

وشارك في قيادة البرنامج التدريبي كل من، اليوناني يوانيس تسيروجيانيس المدرب السابق لفريق سانت بولتن النمساوي، والمصري مصطفى هدهود المدير الفني لفريق نادي الجزيرة للسيدات، والمصري رفيق يوسف المدرب السابق لفريق سموحة، إلى جانب الأمريكي توم جويلي المدرب المساعد السابق بجامعة نبراسكا الأمريكية.

عقب انتهاء الدورة اليوم، تم تسليم الشهادات للمدربين وأثنوا على مستوى الدورة ووجهوا الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة السلة الذي وفر لهم هذه الفرصة المميزة.

وتم التنسيق للدورة تحت إشراف لجنة المدربين برئاسة الدكتور أحمد كامل، والمشرف على لجنة المدربين كابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

من جانبه أكد كابتن أيمن علي عودة، أن لجنة المدربين تسعى إلى تطوير المدربين من خلال مثل هذه الدورات التي تصقل مهاراتهم وهو ما يعود بالنفع على مستوى كرة السلة المصرية، وهو هدف الاتحاد المصري للسلة من البداية.

أضاف أيمن علي عودة أنه تم الاستعانة بالخبرات في هذا المجال سواء بخبراء مصريين أو أجانب لتحقيق الاستفادة الكبرى من هذه الدورة.