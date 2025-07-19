ماركو بونيتا لـ "صدى البلد": لن نجبر أحدا على الانضمام لمنتخب الطائرة

أكد الإيطالي ماركو بونيتا، المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة للرجال، أن الفريق في طريقه لتقديم مستويات قوية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قائمة اللاعبين ستشهد مفاجآت كبرى.

‎استعدادات جادة رغم الغيابات

‎وأوضح بونيتا في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن المعسكر المغلق للمنتخب يسير بصورة جيدة رغم غياب عدد من اللاعبين، مشددًا على أن العناصر الحالية المتواجدة في المعسكر تملك الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في بطولة العالم، مؤكدًا أن “الفراعنة قادرون على الذهاب بعيدًا إذا توافر لهم الحد الأدنى من الدعم المعنوي”.

‎قائمة مثيرة للجدل في الطريق

‎وأشار المدرب الإيطالي إلى أن قائمة المنتخب لبطولة العالم ستشهد مفاجآت قوية سواء على صعيد الأسماء التي ستنضم أو تلك التي سيتم استبعادها، موضحًا أنه حسم بنسبة كبيرة ملامح التشكيل النهائي الذي سيخوض البطولة العالمية، وذلك بناءً على الجهد المبذول والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين داخل المعسكر.

‎بونيتا: لا إجبار على تمثيل مصر

‎وعن اعتذارات بعض اللاعبين عن الانضمام، قال بونيتا: “لن نجبر أي لاعب على تمثيل بلاده، يجب أن يكون كل من يرتدي قميص المنتخب راغبًا في ذلك بكل طاقته والبطولة المقبلة تتطلب استعدادًا نفسيًا وفنيًا خاصًا، ومن لا يشعر بالحماس لن يقدم أفضل ما لديه”.

‎مصر في مجموعة نارية

‎وتقع مصر في المجموعة الأولى من بطولة العالم إلى جانب منتخبات الفلبين (الدولة المنظمة)، وإيران، وتونس، في مجموعة تعد من الأقوى بالبطولة نظرًا لقوة المنتخبات الآسيوية والإفريقية المشاركة.

‎وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، قد تعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا لقيادة منتخب الرجال خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني كل من ماركو بونيتا (مدير فني) ومحمود حسونة (مدرب عام) ومحمد قاسم (مدرب مساعد) وأحمد مصطفى (محلل تقني) وسيموني آدي (مخطط أحمال) وأحمد سعودي (طبيب المنتخب) وإيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي) وسامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب) وأسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي) وحسام الجندي (مدلك) ومحمد رمضان (مدير إداري)

‎ويأمل الجهاز الفني في تحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية، خصوصًا بعد الاستقرار الفني والإداري الذي شهده المنتخب منذ التعاقد مع بونيتا، والذي سبق له قيادة منتخبات ومنتديات عالمية بارزة في اللعبة.