قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ضبطها.. إجراء جديد من الأمن بشأن شقة هدير عبدالرازق في التجمع الأول
أحمد موسى: سوريا بها 30 مليون قطعة سلاح
قرار بتعيين شقيقة ضحية حادث الإقليمي معيدة بـ تمريض السلام في الغربية |صور
رحيل الأمير النائم.. نهاية صامتة لحكاية 20 عاما في الغيبوبة والصبر
سوريا .. الرئاسة الروحية للدروز تناشد الدول الضامنة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار
الأهالي يوزّعون الشربات في إخلاء سبيل الأب المتهم في الاتجار بـ بائع العسلية بالمحلة
ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟
غدا.. فصل الكهرباء عن منطقتين في مدينة بيلا بكفر الشيخ
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
شاهد.. تيتوس نجل أحمد الفيشاوي في ظهور نادر
رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماركو بونيتا لـ "صدى البلد": لن نجبر أحدا على الانضمام لمنتخب الطائرة

ماركو بونيتا
ماركو بونيتا
محمد سمير

أكد الإيطالي ماركو بونيتا، المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة للرجال، أن الفريق في طريقه لتقديم مستويات قوية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 حتى 28 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قائمة اللاعبين ستشهد مفاجآت كبرى.

‎استعدادات جادة رغم الغيابات

‎وأوضح بونيتا في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن المعسكر المغلق للمنتخب يسير بصورة جيدة رغم غياب عدد من اللاعبين، مشددًا على أن العناصر الحالية المتواجدة في المعسكر تملك الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في بطولة العالم، مؤكدًا أن “الفراعنة قادرون على الذهاب بعيدًا إذا توافر لهم الحد الأدنى من الدعم المعنوي”.

‎قائمة مثيرة للجدل في الطريق

‎وأشار المدرب الإيطالي إلى أن قائمة المنتخب لبطولة العالم ستشهد مفاجآت قوية سواء على صعيد الأسماء التي ستنضم أو تلك التي سيتم استبعادها، موضحًا أنه حسم بنسبة كبيرة ملامح التشكيل النهائي الذي سيخوض البطولة العالمية، وذلك بناءً على الجهد المبذول والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين داخل المعسكر.

‎بونيتا: لا إجبار على تمثيل مصر

‎وعن اعتذارات بعض اللاعبين عن الانضمام، قال بونيتا: “لن نجبر أي لاعب على تمثيل بلاده، يجب أن يكون كل من يرتدي قميص المنتخب راغبًا في ذلك بكل طاقته والبطولة المقبلة تتطلب استعدادًا نفسيًا وفنيًا خاصًا، ومن لا يشعر بالحماس لن يقدم أفضل ما لديه”.

‎مصر في مجموعة نارية

‎وتقع مصر في المجموعة الأولى من بطولة العالم إلى جانب منتخبات الفلبين (الدولة المنظمة)، وإيران، وتونس، في مجموعة تعد من الأقوى بالبطولة نظرًا لقوة المنتخبات الآسيوية والإفريقية المشاركة.

‎وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، قد تعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا لقيادة منتخب الرجال خلال الفترة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني كل من ماركو بونيتا (مدير فني) ومحمود حسونة (مدرب عام) ومحمد قاسم (مدرب مساعد) وأحمد مصطفى (محلل تقني) وسيموني آدي (مخطط أحمال) وأحمد سعودي (طبيب المنتخب) وإيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي) وسامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب) وأسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي) وحسام الجندي (مدلك) ومحمد رمضان (مدير إداري)

‎ويأمل الجهاز الفني في تحقيق إنجاز جديد للكرة الطائرة المصرية، خصوصًا بعد الاستقرار الفني والإداري الذي شهده المنتخب منذ التعاقد مع بونيتا، والذي سبق له قيادة منتخبات ومنتديات عالمية بارزة في اللعبة.

ماركو بونيتا المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة للرجا بطولة العالم قائمة اللاعبين المعسكر المغلق للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

مركز العزيمة لعلاج الإدمان

عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن فى مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن في مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

حادث كوبري طوخ

نقابة النقل والمواصلات: ارتفاع كوبري طوخ مخالف والسائق برىء

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

محمد رمضان

من ضهر راجل .. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد