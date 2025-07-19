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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد السيد لاعب سيف المبارزة يكشف لـ صدى البلد تفاصيل استعداداته لأولمبياد لوس أنجلوس

محمد السيد بطل مصر في السلاح
محمد السيد بطل مصر في السلاح
محمد سمير

أعرب محمد السيد، نجم منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، عن قلقه من ضعف الإمكانات المالية المتاحة حاليًا، مؤكدًا أنه بدأ تنفيذ خطة الإعداد مبكرًا من أجل التأهل والمنافسة بقوة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” إنه يحرص على المشاركة في أكبر عدد ممكن من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز تصنيفه العالمي، ما يمنحه أفضلية في قرعة الأولمبياد المرتقبة.

غياب المعسكرات والدعم الذاتي

وأشار البطل الأولمبي إلى أنه حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لإقامة معسكرات خارجية، مشددًا على أن مشاركاته الخارجية الحالية تأتي بجهود ذاتية، إما عبر اتحاد اللعبة أو على نفقته الشخصية.

وكشف السيد عن تأخر صرف مستحقات مالية له من بعض البطولات السابقة، وهو ما اعتبره عاملاً محبطًا لأي لاعب يسعى للتمثيل المشرف في البطولات الكبرى، خاصة أن طريق الميدالية الأولمبية مليء بالتضحيات.

“الدعم يأتي بعد الميدالية.. وليس قبلها”

وشدد محمد السيد على ضرورة أن تتغير طريقة التعامل مع الأبطال في مصر، مؤكدًا أن أغلب الاهتمام والدعم يأتي بعد حصد الميداليات وليس قبلها، وهو ما يؤثر سلبًا على استعدادات اللاعبين ويزيد من أعبائهم النفسية والمالية.

إنجاز تاريخي في باريس وطموحات بلا حدود

ودوّن محمد السيد اسمه في تاريخ الرياضة المصرية بحروف من ذهب، بعدما توج بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، إثر فوزه المثير على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 في منافسات سلاح سيف المبارزة.

ويعد السيد ثاني مصري يتوج بميدالية أولمبية في لعبة السلاح، بعد إنجاز علاء الدين أبو القاسم، صاحب فضية الشيش في أولمبياد لندن 2012، وهو الآن يتصدر التصنيف الدولي لسلاح سيف المبارزة، ويواصل مشواره بطموح كبير نحو منصة لوس أنجلوس. 

محمد السيد منتخب مصر لسلاح سيف أولمبياد باريس أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لوس أنجلوس 2028

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