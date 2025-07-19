الأهلي يتواصل مع نجم العربي القطري بديلا محتملا لـ وسام أبوعلي | خاص

تواصل مسؤولي النادي الأهلي مع اللاعب يزن النعيمات، لاعب فريق العربي القطري، للاتفاق معه في الانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة .



وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء ، أن أحد مسؤولي النادي الأهلي تواصل بشكل مباشر مع يزن النعيمات، الذي يوجد بمعسكر فريقه في تركيا، لاستطلاع رأيه في الانضمام إلى الفريق.



وكان النادي الأهلي كان قد دخل في مفاوضات مع النعيمات الموسم الماضي ويسعى الآن إلى تجديدها ليصبح النعيمات بديلًا محتملًا لرحيل وسام أبو علي.

ووصلت أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مع إدارة النادي الأهلي لمرحلة معقدة خاصة عقب تمسك اللاعب بالرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بينما يصر النادي على بقاء اللاعب حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2029.

وبدات الأزمة عقب تألق وسام أبو علي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل ثلاثة أهداف أمام بورتو البرتغالي، ما فتح له أبواب الاحتراف الخارجي.

ومع انتهاء البطولةوبدات العروض تنهال علي الاعب ، لكن إدارة الأهلي لم تتلقَّ سوى عرضين رسميين: الأول من الوصل الإماراتي، وبدأ بقيمة 2.5 مليون دولار، قبل أن يرتفع إلى 6 ملايين مع نسبة 20% من أي بيع مستقبلي، إلا أن العرض قوبل بالرفض بدعوى عدم توافقه مع قيمة اللاعب السوقية.

أما العرض الثاني، فجاء من كولومبوس كرو الأمريكي، وبلغ 6 ملايين دولار (5.25 مليون نقدًا، و750 ألفًا كحوافز)، بالإضافة إلى 10% من عائد البيع المستقبلي. ورغم جدية العرض، أصر الأهلي على مبلغ لا يقل عن 9.5 مليون دولار، مع 2.5 مليون دولار كحوافز إضافية.