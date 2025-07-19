هدية من الخطيب للشركة المنظمة لمعسكر تونس برئاسة خليفة سلطان

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على إهداء قميص الأهلي إلى خليفة سلطان رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام بمدينة طبرقة في تونس؛ استعداداً للموسم الجديد.

وأشاد محمود الخطيب بالجهود المبذولة من جانب الشركة المنظمة للمعسكر وحرصها على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، والعمل على تلبية كافة متطلبات البعثة لضمان تحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد الخارجي بتونس والتي انطلقت أول أمس الخميس وتستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري.

كما قدم الخطيب قميص النادي إلى رفيق جراش مدير فندق الإقامة بمدينة طبرقة؛ لعرضه في المتحف الخاص بالفندق، والذي بدوره عبر عن اعتزازه الشديد بثقة الأهلي والشركة المنظمة، وأكد على استمرار جميع طواقم العمل بكامل طاقتها لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة حتى نهاية فترة المعسكر.

