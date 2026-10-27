قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء
ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري
سويلم: النيل يوفر 98% من مياه مصر.. والتعاون أساس الأمن المائي الإفريقي
أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس
"الصحة" تتفقد دار كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية والخط الساخن 16474
الأردن.. مقتل 20 مسلحا من تنظيم داعـ ش في غارات بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد استفادة أكثر من 400 موزع.. دانون مصر تطلق المرحلة الثانية من مشروع «العُمدة» لدعم المشروعات الصغيرة

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

تتجاوز التنمية الاقتصادية نطاق المشروعات الكبرى لتشمل أيضًا دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل، ومساعدة الأفراد على تحسين دخولهم. وانطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في «توفير الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الأفراد»، تحرص دانون مصر على تحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية ودورها المجتمعي، من خلال مبادرات تسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة وتدعم نمو الأنشطة التجارية داخل المجتمعات المحلية.
وفي هذا الإطار، أطلقت دانون مصر المرحلة الثانية من مشروع «العُمدة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بهدف تمكين صغار الموزعين، وتطوير أعمالهم، وتوسيع نطاق توزيع منتجات الألبان، خاصة في القرى والمناطق الريفية، وذلك استكمالًا للشراكة بين الجانبين التي بدأت عام 2018 بتوقيع بروتوكول المرحلة الأولى من المشروع.
ومنذ إطلاقه عام 2010، يستهدف مشروع «العُمدة» تطوير قدرات صغار الموزعين وتعزيز دورهم في منظومة التوزيع، بما يساعد على وصول المنتجات إلى مناطق مختلفة، ويفتح أمام المستفيدين فرصًا لتوسيع أنشطتهم التجارية وتحسين مصادر دخلهم، وقد استفاد أكثر من 400 من صغار الموزعين بصورة مباشرة من المرحلة الأولى للمشروع، فيما امتد أثره إلى شرائح أوسع من العاملين في الأنشطة التجارية المرتبطة بالتوزيع. وأسهم المشروع في تحسين دخل الآلاف من تجار التجزئة في المناطق الريفية، بما يعكس ارتباط كفاءة شبكة التوزيع بنشاط المتاجر الصغيرة وحركة التجارة المحلية.
كما وفر المشروع العديد من فرص العمل، وبلغ متوسط دخل المستفيدين نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ومع إطلاق المرحلة الثانية، تسعى دانون مصر إلى البناء على النتائج التي حققتها المبادرة، وتوسيع نطاقها جغرافيًا للوصول إلى مناطق جديدة وشرائح أوسع من المستهلكين.
ويمثل تطوير قدرات صغار الموزعين أحد العوامل الداعمة لكفاءة منظومة توزيع منتجات الألبان، خاصة في المناطق الريفية التي تتطلب الوصول إلى تجمعات سكانية متباعدة، بما يسهم في دعم استمرارية النشاط التجاري لمنافذ البيع وتلبية احتياجات المستهلكين.
ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على التزام دانون مصر والبنك الأهلي المصري بمواصلة التعاون لدعم نمو قطاع الألبان في مصر، من خلال شراكات تسهم في تعزيز قدرات العاملين به وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.

بنك دانون شراكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد