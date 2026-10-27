بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والوطنية لاستصلاح الأراضي لتطوير المزارع باستخدام الأقمار الصناعية

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء عقد تعاون مع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بشأن دعم الابتكار والتكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية.

ووقع عقد التعاون، الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اللواء أركان حرب وليد محمود معوض، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بهدف تطوير منظومة متابعة مزارع الشركة باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا.

ويستهدف التعاون إتاحة معلومات مكانية تساعد على متابعة المحاصيل وفهم التباين في حالتها، من خلال إنشاء وتحديث منظومة متكاملة لقواعد البيانات الجغرافية لمزارع الشركة.

وتشمل الأعمال تحديد أنواع المحاصيل ومساحة كل محصول وتوزيعه المكاني على مستوى الحقول والقطاعات والمزارع، إلى جانب تقييم الكثافة النباتية وتصنيفها إلى خمسة مستويات، وحساب المساحات المتأثرة بمنسوب المياه في مفيض توشكى.

وسوف تغطي هذه الأعمال الموسم الصيفي والنيلي لعام 2026 والموسم الشتوي 2026-2027، بما يتيح ربط البيانات بالمواسم الزراعية، وتحويل صور الأقمار الصناعية إلى خرائط ومعلومات قابلة للاستخدام في المتابعة والتقييم الميداني ودعم التخطيط الزراعي.

ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج تدريبي تطبيقي متخصص لمهندسي الشركة في مجالات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الصناعية، بهدف ربط المعرفة العلمية بمتطلبات العمل داخل المزارع، وتعزيز قدرة الكوادر الفنية على استخدام هذه الأدوات وتوظيف نتائجها في مهامها اليومية.