قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الزمالك بشأن أزمة شيكوبانزا فى وراندا
خبير لوائح يتوقع طلب وزارة الشباب والرياضة تقريرًا عن رحلة الزمالك إلى رواندا
رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
حادث مأساوي في جنوب السودان.. لاعب يطلق النار على حكم بعد إشهاره البطاقة الصفراء
الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية في الرياض جراء سقوط شظايا
منتخب مصر للناشئين يتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم بأذربيجان ويضرب موعدًا مع ألبانيا
سيل جارف يقطع طريق وادي وتير ويجرف سيارة نقل.. واستنفار بجنوب سيناء
ضربة موجعة لـ الزمالك قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري المصري
سويلم: النيل يوفر 98% من مياه مصر.. والتعاون أساس الأمن المائي الإفريقي
أمطار غزيرة وضربات برق.. الأرصاد تحذر المواطنين وتوضح خريطة تقلبات الطقس
"الصحة" تتفقد دار كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية والخط الساخن 16474
الأردن.. مقتل 20 مسلحا من تنظيم داعـ ش في غارات بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والوطنية لاستصلاح الأراضي لتطوير المزارع باستخدام الأقمار الصناعية

التعليم العالي تتعاون مع «الوطنية لاستصلاح الأراضي»
التعليم العالي تتعاون مع «الوطنية لاستصلاح الأراضي»
نهلة الشربيني

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء عقد تعاون مع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بشأن دعم الابتكار والتكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية. 

ووقع عقد التعاون، الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اللواء أركان حرب وليد محمود معوض، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بهدف تطوير منظومة متابعة مزارع الشركة باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا.

ويستهدف التعاون إتاحة معلومات مكانية تساعد على متابعة المحاصيل وفهم التباين في حالتها، من خلال إنشاء وتحديث منظومة متكاملة لقواعد البيانات الجغرافية لمزارع الشركة.

وتشمل الأعمال تحديد أنواع المحاصيل ومساحة كل محصول وتوزيعه المكاني على مستوى الحقول والقطاعات والمزارع، إلى جانب تقييم الكثافة النباتية وتصنيفها إلى خمسة مستويات، وحساب المساحات المتأثرة بمنسوب المياه في مفيض توشكى.

وسوف تغطي هذه الأعمال الموسم الصيفي والنيلي لعام 2026 والموسم الشتوي 2026-2027، بما يتيح ربط البيانات بالمواسم الزراعية، وتحويل صور الأقمار الصناعية إلى خرائط ومعلومات قابلة للاستخدام في المتابعة والتقييم الميداني ودعم التخطيط الزراعي.

ويتضمن التعاون تنفيذ برنامج تدريبي تطبيقي متخصص لمهندسي الشركة في مجالات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الصناعية، بهدف ربط المعرفة العلمية بمتطلبات العمل داخل المزارع، وتعزيز قدرة الكوادر الفنية على استخدام هذه الأدوات وتوظيف نتائجها في مهامها اليومية. 

التعليم العالي استصلاح الأراضي الهيئة القومية للاستشعار من البُعد التنمية الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5%

مشغولات ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ6400 جنيها

جانب من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

خبراء وممثلو شركات دولية يستعرضون دور التكنولوجيا الحديثة في استدامة خدمات المياه.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

المزيد