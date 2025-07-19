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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تسيطر علي ذهبيات الفردي والفرق في بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة للخماسي الحديث بجنوب افريقيا

فريدة خليل
فريدة خليل
محمد سمير

سيطرت مصر على منصة تتويج بطولة العالم للشاب تحت 17 سنة للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من 16 حتى 20 يوليو بجنوب افريقيا بذهبيتي الفردي والفرق.

وتقام البطولة بمشاركة نحو 200 لاعب يمثلون 33 دولة.

فازت فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الشابات محققة 1452 نقطة فيما أحرزت الإيطالية  انشيرا ألارا الميدالية الفضية محققة 1425 نقطة، وجاءت لاعبة جنوب افريقيا تاتيانا ثوماتوس الميدالية البرونزية محققة 1396 نقطة.

فيما جاء كل من شهد عبده في المركز ال 8 محققة 1375 نقطة ، و للي فرج في المركز ال 9 محققة 1374 نقطة ، وكرمه هاني في المركز ال 11 محققة 1346 نقطة.

وفاز فريق الشابات  المكون من " فريدة خليل ، للي فرج ، شهد عبده " بالميدالية الذهبية للفرق محققاً 4201 نقطه ، وحصل علي الميدالية الفضية فريق جنوب افريقيا محققاً 4062 نقطة ، بينما حصل الفريق المجري على الميدالية البرونزية محققاً 4010 نقطة.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للشباب بجنوب افريقيا 11 لاعباً بواقع 7 لاعبين و 4 لاعبات.

واللاعبون هم:  عبدالرحمن عادل – مؤمن كمال - ⁠محمد تامر - ⁠يس الشربيني - ⁠عمر أيمن - ⁠محمود حسام - ⁠اياد عبدالوهاب.
واللاعبات هن: فريده خليل- ⁠للي فرج - ⁠شهد عبده - ⁠كرمه هاني.

ويقود المنتخب فنيا أحمد أشرف ، إبراهيم سكر ، ومحمد أبو هاشم ، وكريم تيمور المدير  الفني للموانع، ويرأس البعثة في جنوب افريقيا المهندس  عمرو شمس عضو مجلس إدارة الإتحاد.

بطولة العالم للشاب جنوب افريقيا فريدة خليل المنتخب المصري للخماسي الحديث ذهبية في منافسات فردي الشابات

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