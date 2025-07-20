الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والملعب الملعب التونسي الودية

كشفت تقارير صحفية عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي يستعد لإدارة مباراة الأهلي والملعب التونسي الودية.

ويلاقي فريق الأهلي نظيره الملعب التونسي غدا الاثنين في السادسة مساء.

ووفقا لإذاعة “جوهرة إف أم” التونسية فإن الحكم التونسي محرز المالكي سيتولى إدارة المباراة الودية التي تجمع بين الأهلي والملعب التونسي، بينما سيساعد المالكي في إدارة اللقاء كل من: وائل الحناشي (مساعد أول) يوسف الجامي (مساعد ثانٍ).

معسكر الأهلي في تونس

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتواجد في تونس حاليا في معسكر استعدادا للموسم الجديد.