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محمد عبد الجليل عن أزمة وسام أبو علي: ميعرفش حاجة عن غزة.. والأهلي بيعمل من الفسيخ شربات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد الجليل عن أزمة وسام أبو علي: ميعرفش حاجة عن غزة.. والأهلي بيعمل من الفسيخ شربات

وسام أبو علي
وسام أبو علي
حسن العمدة

تحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، عن أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل من المارد الأحمر.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “الأهلي بيعمل من الفسيخ شربات، وأي لاعب بيجيب جولين مع الأهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا”.

وأضاف: “حتة إنه فلسطيني هي ما أثارت تعاطف الجماهير الاهلاوية، على الرغم من انه لا يوجد فارق عن أزارو أو فلافيو، ووسام أبو علي لا يعلم اي شئ عن غزة ولا احب المزايدات عن حبنا لفلسطين”.

وتابع أن الأهلي لابد أن يطوي صفحة وسام أبو علي بشكل نهائي، والأهلي نادي كبير وهيعمل 30 من سام أبو علي، ووسام تألق بشكل لافت في كأس العالم للأندية وهي السبب في هذا العرض ولكن على الاهلي ان يغلق هذه الصفحة".

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