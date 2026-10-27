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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستقبل مصر: قطاع اللاهون أكبر مجمع للصوب الزراعية في الشرق الأوسط

مستقبل مصر
مستقبل مصر
أ ش أ

أعلن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أن قطاع اللاهون للصوب الزراعية، أحد مشروعات الجهاز، يعتمد على أحدث التقنيات الزراعية في أنظمة التحكم المناخي والري الذكي والتسميد الدقيق، ويعد أكبر مجمع للصوب الزراعية في الشرق الأوسط.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قطاع اللاهون يشمل محطات فرز وتعبئة متطورة، ويضمن طرح منتج زراعي مصري ينافس بقوة في الأسواق المحلية والعالمية وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية.

يعد "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية "مصر 2030".

مصر قطاع اللاهون للصوب الزراعية التقنيات الزراعية

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