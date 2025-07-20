محمد عبد الجليل : الأهلي كبير و هيعمل 30 وسام أبو علي

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن الأهلي قادر أن يصنع 30 من وسام أبو علي، مطالبا الأحمر بطي صفحة اللاعب.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: النادي الأهلي كبير ولن يقف على وسام أبو علي وعلى الأهلي أن يغلق هذه الصفحة.

وأضاف: الأهلي سيصنع 30 من وسام أبو علي، واللاعب لم يكن معروفا والأهلي من صنع اللاعب، وأرى أن جنسية اللاعب هي من أثارت تعاطفنا الكبير معه ودعم الجمهور الأهلاوي له.

وتابع: الأهلي بيعمل من الفسيخ شربات، واي لاعب بيجيب جولين مع الاهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا.

وأكمل: الأهلي عليه أن يبحث عن مهاجم بديل وجراديشار غير مقنع وكذلك محمد شريف، والأهلي هياكل الأخضر واليابس باللاعبين الموجودين، واتمنى ان يتعاقد مع مصطفى محمد وهو الأنسب للأهلي كبديل لوسام ابو علي.