شوبير: وسام أبو علي اعتذر.. وممكن يرجع تاني لو لم يستمر في أمريكا

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تقبّله لاعتذار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد رحيله عن صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب اتخذ خطوة ذكية قد تمهد لعودته مرة أخرى مستقبلًا.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي:"أنا كواحد من جماهير الأهلي، تقبلت اعتذار وسام أبو علي، واللاعب ذكي، واعتذاره ممكن يكون باب مفتوح للرجوع مرة تانية."

وتابع شوبير:"من الوارد جدًا إنه ما ينجحش في أمريكا.. أمريكا مش بلد كورة، وبالتالي رجوعه للأهلي مش مستبعد لو الظروف اتغيرت."

وكان كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف وسام أبو علي نجم الفريق بشأن رحيله عقب فيديو اعتذاره أمس .

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج “مع شوبير” على “أون سبورت إف إم”، إن البعض فهم بشكل خاطئ أن اعتذار اللاعب قد يغيّر من قرار رحيله، مشددًا: “الناس افتكرت إن وسام ممكن يكمل بعد فيديو الاعتذار، وده مش صحيح.. اللاعب سيرحل بشكل نهائي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي”.



وأضاف “من وجهة نظري كواحد من جمهور الأهلي، أنا تقبلت اعتذار وسام أبو علي، واللاعب كان ذكي في خطوة الاعتذار، ويمكن بيحاول يترك الباب مواربًا لاحتمال العودة مستقبلًا، خاصة لو لم ينجح في تجربته بالولايات المتحدة.. أمريكا مش بلد كورة”.

وتابع شوبير: “الأهلي تمسك بموقفه حتى النهاية، وحقق كل طلباته في الصفقة، ورحيل اللاعب تم الاتفاق عليه، والكل خرج مستفيد.. وسام أخطأ واعتذر، وجماهير الأهلي بطبعها وفية، وستتقبل اعتذاره”.