سيد عبد الحفيظ: اعتذار وسام أبو علي لتحسين صورته فقط ولا أقبله

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن وسام أبو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال سيد عبد الحفيظ: "أنا لا أقبل اعتذار وسام أبو علي، وهو اعتذر فقط لتحسين صورته".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة، بشأن استمرار الفلسطيني وسام أبو علي رفقة النادي الأهلي، في الموسم المقبل، بعد اعتذاره عما بدر منه في فيديو مصور عبر حسابات النادي الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي .

وقال «شوبير»، عبر برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر راديو «أون سبورت إف أم»: "الناس اختلط عليها الأمر بعد فيديو اعتذار وسام أبو علي، وقالوا كدا اللاعب ممكن يكمل خلاص، وده مش مظبوط نهائي، لأن وسام أبو علي الموضوع بالنسبة له انتهى نهائيا، وسيرحل عن الأهلي خلاص وينضم لنادي كولومبوس كرو الأمريكي".

وأضاف :"أنا كواحد من جماهير النادي الأهلي تقبلت اعتذار اللاعب، ووسام أبو علي ذكي، وممكن يكون بيفتح باب للعودة مجددا للأهلي مستقبلا، لأن وارد عدم تألقه في أمريكا، وأمريكا مش بتوع كورة".

وكانت قد وجّهت الفنانة هبة عبدالغني، رسالة إلى وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي بعد تصرفاته المثيرة للجدل قبل رحيله عن القلعة الحمراء وكتبت هبة عبد الغني عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك: "اعتقد يا وسام انت ووكيلك دلوقتي بس عرفتوا مين هو النادي الأهلي، وقريبًا مع اول ماتش هتعرفوا مين هو جمهور النادي الأهلي العظيم وجمهور الأهلي اللي كان غيران علي هيبة النادي من العبث اللي عمله وسام و وكيله واتحاد كرة القدم الفلسطيني ثقوا في إدارة ناديكم واتفرجو واستمتعو بباقي الماتش دا، متستعجلوش لسه اللي جاي في الماتش دا أحلى هيبسطكم".

وتصدر اسم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب مطالبته بالرحيل إلى نادي كولومبوس الأمريكي، وهو ما تم بالفعل في النهاية، بمقابل يقترب مما طلبه الأهلي، وحدد الأحمر موعدا رسميا للإعلان عن رحيل مهاجمه الأبرز خلال السنوات الاخيرة.

الإثنين.. الإعلان عن الرحيل الرسمي لمهاجم الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيعلن عن رحيل وسام أبو علي غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الاتفاق حول انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي انتهى.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية”، على راديو “ميجا إف إم”: الإثنين المقبل توقيع العقود الرسمي بين الأهلي وكولومبوس الأمريكي لانتقال وسام أبو علي للأخير.

وأضاف: وسام أبو علي سيرحل مقابل 7.5 مليون دولار + 2 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي أن يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي؛ لأن الأهلي حاليا أصبح يمتلك لاعبين مميزين، وسيأتيهم عروض مالية أكبر مما يحصلون عليها مع الأحمر.