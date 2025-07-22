ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف وسام أبو علي نجم الفريق بشأن رحيله عقب فيديو اعتذاره أمس .

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية عبر برنامج “مع شوبير” على “أون سبورت إف إم”، إن البعض فهم بشكل خاطئ أن اعتذار اللاعب قد يغيّر من قرار رحيله، مشددًا: “الناس افتكرت إن وسام ممكن يكمل بعد فيديو الاعتذار، وده مش صحيح.. اللاعب سيرحل بشكل نهائي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي”.

وأضاف “من وجهة نظري كواحد من جمهور الأهلي، أنا تقبلت اعتذار وسام أبو علي، واللاعب كان ذكي في خطوة الاعتذار، ويمكن بيحاول يترك الباب مواربًا لاحتمال العودة مستقبلًا، خاصة لو لم ينجح في تجربته بالولايات المتحدة.. أمريكا مش بلد كورة”.

وتابع شوبير: “الأهلي تمسك بموقفه حتى النهاية، وحقق كل طلباته في الصفقة، ورحيل اللاعب تم الاتفاق عليه، والكل خرج مستفيد.. وسام أخطأ واعتذر، وجماهير الأهلي بطبعها وفية، وستتقبل اعتذاره”.