حقيقة مفاوضات برشلونة مع رودريجو نجم ريال مدريد

نفى الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات من جانب برشلونة للتعاقد مع البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت صحيفة "UOL Esporte" البرازيلية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة برشلونة في ضم رودريجو في حال رحيله عن الفريق الملكي، إلا أن رومانو أكد عدم صحة هذه المعلومات.

وأوضح رومانو أنه من غير الممكن في الوقت الراهن إجراء صفقات مباشرة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القيمة المالية لأي صفقة محتملة لرودريجو تتجاوز قدرات برشلونة الحالية.

يُذكر أن رودريجو شارك مع ريال مدريد في الموسم الماضي في 54 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 11 آخرين، وكان من العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق.