أفضل من شريف ومصطفى محمد.. ناقد يوضح أرقام كوكا بعد ترشيحه للأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام اللاعب أحمد حسن كوكا بعد ترشيحه للإنضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و ارتباط اسمه بالنادي خلال الفتره الأخيرة .

وكتب خالد طلعت :"أحمد حسن كوكا مرشح للانضمام للأهلي ، ارقامه أفضل من محمد شريف ومصطفى محمد".

وأضاف طلعت ؛"علما بأن كوكا يلعب في مستوى أعلى وأصعب طوال مشواره الدوري البرتغالي واليوناني والتركي والفرنسي ".

وأكمل :"كوكا معظم مشواره في أندية وسط ومؤخرة وليست أندية كبيرة مثل ريو أفي وكونيا سبور وبراجا والانيا سبور وبينديك سبور ولوهافر ورغم ذلك سجل كل هذا العدد من الأهداف".

وختم: "معدل كوكا التهديفي مع منتخب مصر أفضل من مصطفى محمد المهاجم الأساسي طوال السنوات الأخيرة":

كان الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، كشف عن حقيقة مفاوضات النادي مع أحمد حسن كوكا لاعبه السابق في فريق الناشئين، ومهاجم لوهافر الفرنسي السابق.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحاته الإذاعية :"كوكا اسمه تردد كتيرا داخل النادي الأهلي مرحب انه يجي النادي الأهلي و قال معنديش ادني مشكلة وهو لعيب جامد و لعب في الدوري الفرنسي لكن مكنش عنده حظ شويا مع المنتخب وناس كتير بدأوا يعلقوا انه مأثبتش نفسه مع المنتخب بس انا شايف ان ممكن مرا ربنا يوفقك ومرا لأ ".

كان قد تردد اسم كوكا بالانتقال للأهلي في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد خلفاً للفلسطيني وسام أبو علي الذي يرحل عن الفريق هذا الصيف.