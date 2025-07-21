أحمد حسن كوكا مرشح للانتقال للنادي الأهلي … تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن ترشيح أحمد حسن كوكا للانتقال للنادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتح الله زيدان :"أحمد حسن كوكا مرشح للانتقال للنادي الأهلي وريبيرو يحسم موقف الصفقة النهائي".

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اليوم الأهلي سيعلن عن رحيل وسام ابو علي إلى كولومبوس الأمريكي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري المصري.

وأضاف: قصة احمد كوكا مفتوحة من زمان من اجل الانضمام للأهلي،واللاعب لديه رغبة قوية في انهاء مسيرته في النادي الأهلي.

وتابع: الاهلي كان يريد ضم كوكا قبل كأس العالم للأندية نفس سيناريو عبد الرازق حمدالله مع الهلال السعودي، ولكن الأهلي خرج من دور المجموعات ولو أستمر الأحمر كان سيتعاقد مع كوكا.