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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكا يرفض تجديد عقده في الأهلي بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف بأوروبا

كوكا
كوكا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد نبيل كوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر مقرب من أحمد نبيل كوكا: اللاعب يرفض تجديد عقده في الأهلي بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف بأوروبا.. وقد يوافق على التجديد لو حصل على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله حال تلقي عرض أوروبي".

وكان قد ‏وجه أحمد نبيل كوكا لاعب النادى الاهلي رسالة لجماهير النادي الاهلي بعد منافستهم للفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب كوكا عبر ستورى إنستجرام "شكراً على دعمكم فى كل بلاد العالم ورانا فى كل مكان ولحد آخر ثانية فى كل ماتش مساندين وداعمين، دروس بتدوها للكل إن جمهور الأهلى كبير وموجود فى كل أنحاء العالم".

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية جديدة على النادي الأهلي، بعد أقل من 24 ساعة على التعادل المثير الذي جمعه مع بورتو البرتغالي (4-4) في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ورغم وداع الأهلي للبطولة من الدور الأول بعد أن اكتفى بنقطتين فقط، إلا أن "فيفا" طبق لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بالبطولة في أعقاب مواجهة بورتو، حيث رصد حصول أربعة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء خلال اللقاء، وهم: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، المغربي أشرف بن شرقي، والمغربي أشرف داري.

ووفقًا للوائح الانضباط، قرر الاتحاد الدولي توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 48 ألف دولار عن هذه المخالفات، بواقع 12 ألف دولار لكل بطاقة صفراء حصل عليها الرباعي في مباراة بورتو.

ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة التي تم تسجيلها على الفريق الأحمر، إذ كان لاعبو الأهلي قد تلقوا 4 بطاقات صفراء أخرى في الجولتين السابقتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، نالها كل من مروان عطية (بطاقتين)، وحمدي فتحي، ويحيى عطية الله.

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