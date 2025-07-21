كريم رمزي: حمزة عبد الكريم مفاجأة ريبيرو في الموسم الجديد

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اليوم الأهلي سيعلن عن رحيل وسام ابو علي إلى كولومبوس الأمريكي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري المصري.

وأضاف: قصة احمد كوكا مفتوحة من زمان من اجل الانضمام للأهلي،واللاعب لديه رغبة قوية في انهاء مسيرته في النادي الأهلي.

وتابع: الاهلي كان يريد ضم كوكا قبل كأس العالم للأندية نفس سيناريو عبد الرازق حمدالله مع الهلال السعودي، ولكن الأهلي خرج من دور المجموعات ولو أستمر الأحمر كان سيتعاقد مع كوكا.

وأردف: بعض الوسطاء يتدخلون لانتقال احمد نبيل كوكا للاهلي خلال الفترة الحالية، ولكن الاقرب ان يكون حمزة عبد الكريم مهاجم الاهلي الشاب، هو المهاجم الثاني مع جراديشار.

وواصل: ريبيرو مقتنع بحمزة عبد الكريم وأول حاجة سأل حاجة عنها ريبيرو هي قطاع الناشئين، والاهلي رفض عروضا لحمزة عبد الكريم من زد وبعض اندية الدوري الممتاز، ويبدو أن حمزة عبد الكريم سيكون مفاجآة الأهلي في الموسم الجديد.