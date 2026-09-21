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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمينة عرفي تكشف كواليس تتويجها ببطولة الإسكواش وتؤكد: لا أفكر في التجنيس

امينه عرفي
امينه عرفي
ميرنا محمود

كشفت البطلة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الأولى عالميًا في الإسكواش، عن كواليس تتويجها ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش.


وأكدت أمينة عرفي في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" أنها حلمت بالوصول إلى هذه اللحظة منذ أن بدأت ممارسة رياضة الإسكواش، مشيرة إلى أن صدارة التصنيف العالمي تمثل محطة مهمة في مسيرتها، بعدما توجت مؤخرًا ببطولة قطر كلاسيك على حساب مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-2، لتعتلي قمة التصنيف للمرة الأولى في تاريخها.
وعن نهائي بطولة العالم أمام نور الشربيني، قالت أمينة: "في المباراة النهائية لم أفكر أنني أواجه نور الشربيني، البطلة المتوجة ببطولة العالم 8 مرات"، مؤكدة أنها ركزت فقط على تقديم أفضل ما لديها داخل الملعب، وكانت عرفي قد حسمت النهائي بنتيجة 3-2، لتصبح أصغر لاعبة تتوج ببطولة العالم في تاريخ الإسكواش.


وأضافت أن نور الشربيني باركت لها عقب المباراة وطالبتها بالاستمتاع بهذه اللحظة، موضحة أنها حاولت خلال مسيرتها الاستفادة من خبرات بطلات الإسكواش المصريات، ومن بينهن أمنية عبد القوي.
وتطرقت أمينة إلى استعداداتها للأولمبياد، مؤكدة أنها بدأت حاليًا التحضير للاستحقاق الأولمبي، على أن تكون البداية من تصفيات إفريقيا المقررة في أغسطس المقبل.
وكشفت البطلة المصرية عن رؤيتها للمنافسة العالمية، قائلة إن البطلة الأمريكية تعد من أفضل اللاعبات في الإسكواش بعد المصريات، مشددة في الوقت نفسه على أنها لا تفكر على الإطلاق في مسألة التجنيس، وأنها متمسكة بتمثيل مصر في المنافسات الدولية.

أمينة عرفي البطلة المصرية أمينة عرفي الإسكواش بطولة قطر بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

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