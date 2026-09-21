أمينة عرفي تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش لأول مرة وتحقق رقما تاريخيا

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين، التصنيف العالمي الجديد للرجال والسيدات، الذي يصدر بشكل أسبوعي كل يوم اثنين.

وشهد التصنيف الجديد إنجازًا تاريخيًا للبطلة المصرية أمينة عرفي، بعدما اعتلت صدارة التصنيف العالمي للسيدات للمرة الأولى في مسيرتها، مستفيدة من النتائج المميزة التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.

جاء تصدر أمينة عرفي للتصنيف بعد تتويجها ببطولة العالم في مايو الماضي، قبل أن تضيف لقب بريطانيا المفتوحة إلى سجلها، ثم واصلت تألقها مع بداية الموسم الجاري بتحقيق لقبَي لندن كلاسيك وقطر كلاسيك.

وبهذا الإنجاز، أصبحت أمينة عرفي خامس لاعبة مصرية في تاريخ الاسكواش تتربع على صدارة التصنيف العالمي، بعد كل من رنيم الوليلي، ونور الشربيني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي.

كانت رنيم الوليلي أول لاعبة مصرية تنجح في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك في سبتمبر 2015.

أمينة عرفي تحطم رقمًا تاريخيًا

ولم تكتفِ أمينة عرفي بكتابة اسمها ضمن قائمة المصريات اللاتي تصدرن التصنيف العالمي، بل أصبحت، بعمر 19 عامًا، أصغر لاعبة في تاريخ الاسكواش تصل إلى المركز الأول عالميًا، محطمة الرقم القياسي السابق للنيوزيلندية سوزان ديفوي، التي اعتلت الصدارة عام 1984.

كما أصبحت أمينة عرفي اللاعبة رقم 18 في تاريخ الاسكواش التي تصل إلى صدارة التصنيف العالمي، لتنضم إلى قائمة أبرز بطلات اللعبة، ومن بينهن الماليزية نيكول ديفيد والأسترالية ميشيل مارتن.

ترتيب المصريات في التصنيف العالمي

وشهد التصنيف تراجع هانيا الحمامي إلى المركز الثاني، بينما حافظت نور الشربيني على المركز الثالث، في حين استمرت فيروز أبو الخير في المركز الرابع عالميًا.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة مصر المفتوحة للاسكواش، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري.