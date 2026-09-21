توقف دولي استثنائي.. أبرز البطولات والمباريات المنتظرة في سبتمبر وأكتوبر 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تمتد من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وتشهد إقامة العديد من المواجهات والبطولات القوية في مختلف القارات.

وتعد هذه النافذة أول توقف دولي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، كما تشهد تطبيق التعديل الجديد على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من خلال دمج فترتي سبتمبر وأكتوبر في نافذة دولية واحدة تمتد لنحو 3 أسابيع، بدلًا من إقامتهما بشكل منفصل.

ويتيح النظام الجديد للمنتخبات خوض ما يصل إلى 4 مباريات خلال النافذة الحالية، على أن يعود لاعبي المنتخبات إلى أنديتهم عقب انتهائها، قبل خوض توقف دولي جديد خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، الذي سيشهد النظام التقليدي بخوض مباراتين لكل منتخب.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

تشهد فترة التوقف الدولي انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، بإقامة الجولتين الأولى والثانية، بحثًا عن حجز بطاقات التأهل إلى البطولة التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا العام المقبل.

وتقام مباريات الجولتين على مدار فترة التوقف، بداية من 24 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، وتشهد عددًا من المواجهات القوية.

ومن أبرز مباريات الجولة الأولى، مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا، والمغرب ضد الجابون، وكوت ديفوار أمام غانا، والجزائر ضد زامبيا.

وفي الجولة الثانية، يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان.

خليجي 27

وتشهد فترة التوقف الدولي أيضًا إقامة منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، بمشاركة 8 منتخبات.

ويتواجد المنتخب السعودي إلى جانب العراق وعمان والكويت في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات واليمن وقطر والبحرين.

دوري الأمم الأوروبية

وتنطلق خلال التوقف الدولي منافسات النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، حيث تقام أول 4 جولات خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، على أن تستكمل منافسات دور المجموعات بالجولتين الخامسة والسادسة في نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة مواجهات قوية، أبرزها لقاء إنجلترا وإسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة ألمانيا وهولندا، فيما تخوض بلجيكا مواجهتين أمام إيطاليا وفرنسا، كما يلتقي المنتخبان الإيطالي والفرنسي في مواجهة قوية.

دوري أمم كونكاكاف

وفي منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، تستمر منافسات دوري الأمم، حيث تقام 74 مباراة في مرحلة المجموعات خلال نافذتي سبتمبر وأكتوبر.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية، باعتبارها إحدى الطرق المؤهلة إلى كأس كونكاكاف الذهبية 2027.

مباريات ودية

وتشهد فترة التوقف أيضًا إقامة عدد من المباريات الدولية الودية، خاصة من جانب منتخبات أمريكا الجنوبية وآسيا، ضمن استعداداتها للاستحقاقات المقبلة.

كما تخوض منتخبات أخرى مباريات ودية بعد انتهاء ارتباطاتها الرسمية، ومن بينها منتخب مصر، الذي يلتقي مع جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

أبرز أحداث التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر 2026

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

كأس الخليج العربي «خليجي 27».

دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

دوري أمم كونكاكاف.